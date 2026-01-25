«Повторять не буду». Зеленский отказался от вывода ВСУ из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская позиция по Донбассу неизменна, подчеркнув, что вывод ВСУ не рассматривается. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции в Вильнюсе он сказал, что тема о территориальной целостности страны не нуждается в повторении.

«Наша позиция по территориям и территориальной целостности Украины… Повторять не буду, все знают нашу позицию», – сказал он.

Тем временем в Абу-Даби закончились переговоры рабочей группы с участием России, США и Украины. В качестве одного из важных условий мирного урегулирования Москва настаивает на выводе украинских войск.

Фото: pixabay