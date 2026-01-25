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«Повторять не буду». Зеленский отказался от вывода ВСУ из Донбасса

25 января 2026 19:26
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская позиция по Донбассу неизменна, подчеркнув, что вывод ВСУ не рассматривается. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции в Вильнюсе он сказал, что тема о территориальной целостности страны не нуждается в повторении.

«Наша позиция по территориям и территориальной целостности Украины… Повторять не буду, все знают нашу позицию», – сказал он.

Тем временем в Абу-Даби закончились переговоры рабочей группы с участием России, США и Украины. В качестве одного из важных условий мирного урегулирования Москва настаивает на выводе украинских войск.

Фото: pixabay

# Международная политика

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