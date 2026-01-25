Министр-делегат Министерства обороны Франции Алис Рюфо прокомментировала речь президента Украины Владимира Зеленского в Давосе, где последний критиковал Европу. Она заявила, что Зеленский «может себе это позволить». Об этом пишет РИА Новости.

В своем выступлении глава киевского режима критиковал Европу за бездействие и слабость, требовал увеличить помощь Украине и обвинял союзников в недостаточной поддержке.

Он высмеял неспособность Европы защититься, приведя в качестве примера отправку военных в Гренландию, и назвал ее ответственной за поражения Украины на фронте.

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