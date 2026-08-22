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Возвратившихся из-за границы украинцев мобилизуют на месте

22 августа 2026 12:58
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На Волыни зафиксированы эпизоды призыва мужчин в армию непосредственно после их возвращения из-за границы – нередко еще до постановки на воинский учет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональную представительницу уполномоченного по правам человека Екатерину Шкледу. 

Всеобщая мобилизация в Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Приняты меры, чтобы максимально затруднить уклонение от призыва для мужчин призывного возраста. В интернете регулярно появляются видеоматериалы, фиксирующие принудительную мобилизацию и стычки гражданских с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. Ранее украинский омбудсмен обращала внимание на масштаб проблемы, отмечая, что жалобы на действия военкоматов поступают буквально из всех регионов страны. По ее словам, эти  учреждения фактически превратились в места несвободы, а общество находится на грани открытого силового конфликта с их сотрудниками. 

# Международная политика # Украина

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