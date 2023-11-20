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Зеленский: российско-украинский конфликт не закончится быстро

20 ноября 2023 14:27
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Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами американского телеканала Fox News высказал сомнения в том, что скоро закончится конфликт с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что конфликт многими рассматривается как фильм, в ходе которого ожидаются «ежедневные сюрпризы», а не паузы. Также Зеленский высказал предостережение, что в случае остановки поддержки Запада украинские войска будут вынуждены отступить.

В то же время в западных СМИ отмечается, что поддержка Зеленского ослабевает, так как США и ЕС устали от украинского конфликта. По информации NBC, уже сейчас ведутся дискуссии о возможных последствиях мирных переговоров с Россией.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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