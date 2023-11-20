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Спикер Рады заявил, что права русских в Украине должны быть ущемлены

20 ноября 2023 13:52
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Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул, что в Украине «нет и не может быть русского нацменьшинства» и необходимо ограничить права русских. Об этом пишет РИА Новости.

Он поблагодарил Европейскую комиссию за понимание необходимости урезать права русского народа, если он проявляет агрессивность по отношению к Украине. По его мнению, в Украине нет никакого русского меньшинства, а есть только украинцы, «некоторые из которых разговаривают на русском языке». После переворота в Украине началась борьба не только против советской истории, но и русского языка.

# Международная политика

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