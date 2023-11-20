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СВР: США требуют от Украины ужесточить мобилизацию

20 ноября 2023 14:06
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Согласно сообщению Службы внешней разведки РФ (СВР), страны Запада требуют от Украины усилить мобилизационные мероприятия в связи с большими потерями после провала контрнаступления. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению руководителя СВР Сергея Нарышкина, Запад предъявляет к украинскому режиму требование доказать невозможность российской победы в этом конфликте, невзирая на потери.

По данным разведки, США и Британия рекомендуют Украине поменять призывной возраст и провести в стране дополнительную мобилизацию женщин. В последние годы на Украине все чаще звучат требования о проведении усиленной мобилизации, а в Раде готовят законопроект об отмене отсрочек от службы в армию для студентов и ухода за нетрудоспособными.

# Международная политика

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