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Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал информацию разведки о готовящемся нападении ХАМАС

20 ноября 2023 13:55
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Женщины-солдаты израильской армии, наблюдавшие за действиями на границе с сектором Газа, предупредили о подозрительных действиях со стороны анклава, однако их доклады были оставлены без внимания. Об этом сообщает Haaretz, пишет РИА Новости.

В результате, как утверждается в статье, если бы за мониторами сидели мужчины, то ситуация могла бы быть иной. В результате пренебрежения сигналами боевики ХАМАС сумели преодолеть барьеры и отключить камеры. Один из военнослужащих утверждает, что армия бросила их без защиты.
 

# Международная политика

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