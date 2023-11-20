Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал информацию разведки о готовящемся нападении ХАМАС

Женщины-солдаты израильской армии, наблюдавшие за действиями на границе с сектором Газа, предупредили о подозрительных действиях со стороны анклава, однако их доклады были оставлены без внимания. Об этом сообщает Haaretz, пишет РИА Новости.

В результате, как утверждается в статье, если бы за мониторами сидели мужчины, то ситуация могла бы быть иной. В результате пренебрежения сигналами боевики ХАМАС сумели преодолеть барьеры и отключить камеры. Один из военнослужащих утверждает, что армия бросила их без защиты.

