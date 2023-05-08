Президент Франции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В Европе День Победы отмечают уже сегодня. 8 мая 1945 года в 23 часа 1 минуту по среднеевропейскому времени акт о капитуляции Германии вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе День Победы отмечают уже сегодня. 8 мая 1945 года в 23 часа 1 минуту по среднеевропейскому времени акт о капитуляции Германии вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хотя последние годы на Западе отмечать праздник шествиями, парадами и другими традиционными мероприятиями не принято, несколько островов памяти вопреки всему еще остались.
Одним из таких стала Франция. В 78-ю годовщину победы союзников над нацистской Германией венок к Могиле Неизвестного Солдата у Триумфальной арки возложил президент. Такие понятные и некогда незыблемые традиции еще 10 лет назад не могли вызвать удивления.
Но сегодня в отдельных государствах не прекращаются попытки стереть из памяти подвиг советского народа. Так, в странах Балтии и Польше ожесточенная борьба против символов прошлого не утихает. И как когда-то за освобождение Риги, Таллина, Вильнюса пали советские солдаты, так сегодня в прибалтийских городах падают памятники в их честь. Зачастую это последние упоминания о великом подвиге наших солдат.