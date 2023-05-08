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Президент Франции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

08 мая 2023 14:23
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В Европе День Победы отмечают уже сегодня. 8 мая 1945 года в 23 часа 1 минуту по среднеевропейскому времени акт о капитуляции Германии вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Франции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата-1

И хотя последние годы на Западе отмечать праздник шествиями, парадами и другими традиционными мероприятиями не принято, несколько островов памяти вопреки всему еще остались. 

Президент Франции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата-4

Одним из таких стала Франция. В 78-ю годовщину победы союзников над нацистской Германией венок к Могиле Неизвестного Солдата у Триумфальной арки возложил президент. Такие понятные и некогда незыблемые традиции еще 10 лет назад не могли вызвать удивления. 

Президент Франции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата-7

Но сегодня в отдельных государствах не прекращаются попытки стереть из памяти подвиг советского народа. Так, в странах Балтии и Польше ожесточенная борьба против символов прошлого не утихает. И как когда-то за освобождение Риги, Таллина, Вильнюса пали советские солдаты, так сегодня в прибалтийских городах падают памятники в их честь. Зачастую это последние упоминания о великом подвиге наших солдат. 

# Великая Отечественная война # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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