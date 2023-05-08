Президент Франции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В Европе День Победы отмечают уже сегодня. 8 мая 1945 года в 23 часа 1 минуту по среднеевропейскому времени акт о капитуляции Германии вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя последние годы на Западе отмечать праздник шествиями, парадами и другими традиционными мероприятиями не принято, несколько островов памяти вопреки всему еще остались.

Одним из таких стала Франция. В 78-ю годовщину победы союзников над нацистской Германией венок к Могиле Неизвестного Солдата у Триумфальной арки возложил президент. Такие понятные и некогда незыблемые традиции еще 10 лет назад не могли вызвать удивления.