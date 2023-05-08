В Польше проводятся крупные военные учения Anakonda-23

Новости Польши. Польша эти майские дни встречает звоном оружия и чередой выстрелов. Там проходят крупные военные учения Anakonda-23, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них задействовано множество военной техники, в частности, танки «Абрамс», БМП, гаубицы и реактивные установки. 12 тысяч солдат и офицеров совершенствуют навыки боеготовности, участвуя в импровизированных боях.