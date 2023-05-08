В Польше проводятся крупные военные учения Anakonda-23

Новости Польши. Польша эти майские дни встречает звоном оружия и чередой выстрелов. Там проходят крупные военные учения Anakonda-23, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Польша эти майские дни встречает звоном оружия и чередой выстрелов. Там проходят крупные военные учения Anakonda-23, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В них задействовано множество военной техники, в частности, танки «Абрамс», БМП, гаубицы и реактивные установки. 12 тысяч солдат и офицеров совершенствуют навыки боеготовности, участвуя в импровизированных боях.
Присоединились к тренировкам и военные из стран НАТО и государств-партнеров Альянса: США, Румынии, Словении, Швеции, Прибалтики и Турции. Подробности маневров не разглашаются. Власти Польши обратились к жителям с просьбой не публиковать какую-либо информацию о ходе учений.