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Израиль и ХАМАС обменялись пленными, согласовано 4-дневное перемирие

25 ноября 2023 07:34
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Стороны Ближневосточного конфликта обмениваются заложниками. Спустя почти два месяца ожесточенных боев в регионе установилась тишина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря посредничеству Катара удалось согласовать 4-дневное перемирие. Израиль освободил 39 пленных в обмен на переданных со стороны ХАМАС заложников. Они освободили 24 человека. Среди них были в том числе женщины и дети.

Израиль и ХАМАС обменялись пленными, согласовано 4-дневное перемирие-1

Как сообщалось, обмен заложниками в первые два дня – это своеобразный тестовый режим, чтобы проверить, работает ли соглашение. Ожидается, что уже 26 ноября может начаться активное обсуждение возможного второго этапа освобождения заложников. Что касается перемирия, пока грубых нарушений режима тишины зафиксировано не было.

Израиль и ХАМАС обменялись пленными, согласовано 4-дневное перемирие-4

В сектор Газа едут сотни грузовиков с гуманитарной помощью. Продовольствие, вода, медикаменты, топливо – в анклав стараются доставить как можно больше предметов первой необходимости.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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