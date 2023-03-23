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Пекин накрыла песчаная буря. Все дороги в пыли

23 марта 2023 06:32
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Новости Китая. Пекин накрыла песчаная буря. Слой песка и пыли окутал здания и дороги, водителям рекомендовано временно отказаться от личного транспорта из-за плохой видимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пекин накрыла песчаная буря. Все дороги в пыли-1

Накануне уровень загрязнения воздуха в столице Китая повысился до очень опасного уровня. Концентрация твердых частиц в воздухе примерно в 40 раз превысила установленную в КНР норму. Сейчас в Пекине живут почти 21 миллион человек. Весной город регулярно сталкивается с песчаными бурями. Виной тому пустыня Гоби, она находится недалеко от данного региона.

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# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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