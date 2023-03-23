Пекин накрыла песчаная буря. Все дороги в пыли

Новости Китая. Пекин накрыла песчаная буря. Слой песка и пыли окутал здания и дороги, водителям рекомендовано временно отказаться от личного транспорта из-за плохой видимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне уровень загрязнения воздуха в столице Китая повысился до очень опасного уровня. Концентрация твердых частиц в воздухе примерно в 40 раз превысила установленную в КНР норму. Сейчас в Пекине живут почти 21 миллион человек. Весной город регулярно сталкивается с песчаными бурями. Виной тому пустыня Гоби, она находится недалеко от данного региона.