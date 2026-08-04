Автомобильный экспорт Марокко вырос почти на 16% за первые 5 месяцев 2026 года

Автомобильная промышленность Марокко все увереннее утверждается в роли главного экспортного локомотива страны. К концу весны объем экспорта превысил 8 миллиардов 200 миллионов долларов, а сама отрасль постепенно уходит от простой сборки автомобилей к производству более технологичной продукции, делая акцент на передовые инженерные разработки и электромобильность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первые пять месяцев года автомобильный экспорт вырос почти на 16% – в первую очередь благодаря наращиванию производства новых транспортных средств. А рынок, где еще недавно доминировала неформальная торговля подержанными автомобилями, сегодня все активнее поставляет сложные высокотехнологичные компоненты.

Омар Хеджира, государственный секретарь при министре промышленности и торговли Марокко:

Автомобильный экспорт Марокко превысил отметку в 16,5 миллиарда долларов – отрасль демонстрирует уверенную динамику весь этот год. В 2026 году на долю автопрома пришлось порядка 10,3% общего прироста национального экспорта.