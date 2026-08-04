Автомобильный экспорт Марокко вырос почти на 16% за первые 5 месяцев 2026 года
Автомобильная промышленность Марокко все увереннее утверждается в роли главного экспортного локомотива страны. К концу весны объем экспорта превысил 8 миллиардов 200 миллионов долларов, а сама отрасль постепенно уходит от простой сборки автомобилей к производству более технологичной продукции, делая акцент на передовые инженерные разработки и электромобильность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За первые пять месяцев года автомобильный экспорт вырос почти на 16% – в первую очередь благодаря наращиванию производства новых транспортных средств. А рынок, где еще недавно доминировала неформальная торговля подержанными автомобилями, сегодня все активнее поставляет сложные высокотехнологичные компоненты.
Омар Хеджира, государственный секретарь при министре промышленности и торговли Марокко:
Автомобильный экспорт Марокко превысил отметку в 16,5 миллиарда долларов – отрасль демонстрирует уверенную динамику весь этот год. В 2026 году на долю автопрома пришлось порядка 10,3% общего прироста национального экспорта.
Али Бутаиб, эксперт автомобильной отрасли и рынка:
Сегодня в Марокко, наряду с инженерными школами и университетами, появились целые города, посвященные промышленности, образованию и подготовке кадров для высокотехнологичного производства.
Этот сдвиг набирает обороты на фоне того, как автопроизводители по всему миру наращивают выпуск электромобилей. Марокканские поставщики подстраиваются под новый спрос, разрабатывая компоненты для транспорта нового поколения, а технологии, связанные с батареями, становятся одним из ключевых направлений роста.