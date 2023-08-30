Захарова высказалась о попытках атаки украинских беспилотников на Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаки ВСУ на российские объекты в ночь на 30 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на ее интервью на радио Sputnik.

Захарова считает, что попытки атаки российских территорий и объектов РФ ночью 30 августа ничто иное, как отражение ситуации, в которой находится киевский режим.

По мнению официального представителя МИД, Киев загнал себя в тупик, отсутствуют развитие и перспективы. Для украинских властей нет других вариантов, кроме как совершать террористические действия.