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Захарова высказалась о попытках атаки украинских беспилотников на Россию

30 августа 2023 08:54
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаки ВСУ на российские объекты в ночь на 30 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на ее интервью на радио Sputnik.

Захарова считает, что попытки атаки российских территорий и объектов РФ ночью 30 августа ничто иное, как отражение ситуации, в которой находится киевский режим. 

По мнению официального представителя МИД, Киев загнал себя в тупик, отсутствуют развитие и перспективы. Для украинских властей нет других вариантов, кроме как совершать террористические действия.

# Международная политика # Мария Захарова

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