В здании СК в Брянске после падения БПЛА ВСУ прогремел взрыв

Взрыв прогремел в здании Следственного комитета в Брянске утром в среду, 30 августа, после падения украинского беспилотника. Жертв и пострадавших нет, проинформировали в городской администрации, передает ТАСС.

Сообщается, что крыша здания была повреждена в результате падения обломков сбитого беспилотника ВСУ. Документы и вещественные доказательства остались в целостности.

Всего утром над Брянском российской стороной были ликвидированы 4 беспилотных летательных аппарата, выпущенные со стороны Украины. Предварительно сообщается, что в результате произошедшего пострадавших нет.