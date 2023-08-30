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В здании СК в Брянске после падения БПЛА ВСУ прогремел взрыв

30 августа 2023 08:01
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Взрыв прогремел в здании Следственного комитета в Брянске утром в среду, 30 августа, после падения украинского беспилотника. Жертв и пострадавших нет, проинформировали в городской администрации, передает ТАСС. 

Сообщается, что крыша здания была повреждена в результате падения обломков сбитого беспилотника ВСУ. Документы и вещественные доказательства остались в целостности. 

Всего утром над Брянском российской стороной были ликвидированы 4 беспилотных летательных аппарата, выпущенные со стороны Украины. Предварительно сообщается, что в результате произошедшего пострадавших нет. 

# общество

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