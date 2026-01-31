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Захарова: объявление США России враждебным государством мешает стабилизации диалога

31 января 2026 08:17
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Захарова: объявление США России враждебным государством мешает стабилизации диалога-0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию объявления Соединенными Штатами России враждебным государством, пишет ТАСС.

29 января в США обнародовано исполнительное распоряжение об установлении режима чрезвычайного положения в отношении политики и действий руководства Кубы.

Как указывает Захарова, согласно новому антикубинскому документу, РФ и ряд других равноправных зарубежных партнеров Гаваны классифицируются как «враждебные» и «злонамеренные» государства. Факт навешивания ярлыков не оказывает помощь в процессе стабилизации российско-американского диалога и не повышают эффективность значимых посреднических усилий США в ходе урегулирования международных конфликтов, отметила дипломат.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова

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