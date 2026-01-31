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В Латвии счета за отопление в январе могут вырасти на 50%

31 января 2026 07:36
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Лютый январский мороз в Прибалтике бьет не только температурные рекорды, но и по кошелькам жителей. В Латвии счета за отопление в этом месяце могут вырасти наполовину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии счета за отопление в январе могут вырасти на 50%-2

Особенно повышение ощутят рижане. Это же касается жителей четвертого по величине города Латвии – Елгавы. Люди опасаются, что суммы окажутся катастрофическими, особенно когда к ним добавится ежегодный налог на недвижимость. Местные власти признают, что это бремя будет тяжелым для граждан. В свою очередь, теплоснабжающая компания в Риге дала время для оплаты январских счетов без штрафов до мая. Ситуация становится еще одним следствием общего для Евросоюза курса на полный отказ от российского газа, который должен завершиться к 2027 году.

# Новости Литвы

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