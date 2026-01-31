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В США проходят массовые протесты из-за миграционной политики властей

31 января 2026 07:42
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Гражданское противостояние в США достигло пика из-за ожесточенных протестов против миграционной политики властей. В Миннеаполисе, Лос-Анджелесе и Хьюстоне тысячи людей вышли на улицы с требованием вывести из городов федеральных иммиграционных агентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США проходят массовые протесты из-за миграционной политики властей-2

Представители ведомства прибыли туда по распоряжению Трампа, чтобы отлавливать нелегалов. Митинг перерос в массовую драку. Катализатором всенародного недовольства стала гибель двух ни в чем неповинных американских граждан от рук миграционных агентов. По данным СМИ, иммиграционная служба теперь может задерживать людей без судебного ордера, если заподозрят их в нелегальном пребывании в стране. Ранее представители ведомства могли входить в жилые дома без разрешения на обыск. 

# Новости США # США # Протесты

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