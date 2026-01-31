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Маск отреагировал на запрос министра обороны Украины Фёдорова о помощи со Starlink

31 января 2026 07:40
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Маск отреагировал на запрос министра обороны Украины Фёдорова о помощи со Starlink-0

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск отреагировал на запрос министра обороны Украины Михаила Федорова касаемо помощи в решении проблем использования сети Starlink на фронте, пишет РИА Новости.

О прикладывании совместных усилий Министерства обороны и компании Маска SpaceX в решении проблемы применения сети Starlink на фронте якобы с целью противодействия российским дронам Федоров сообщал ранее. Глава украинского оборонного ведомства позже также размести в соцсети X благодарность Маску за начало компанией SpaceX поиска решений проблем.

«Всегда пожалуйста», – написал в ответ в той же социальнйо сети Маск.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Илон Маск # Михаил Федоров

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