Задача – оценить здоровье популяции. Перепись лебедей проходит в Великобритании

Новости Великобритании. Британия сильна традициями. Перепись лебедей проходит в Королевстве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но задача не просто посчитать пернатых, что самое по себе непросто, но также измерить рост и вес. И, конечно, оценить здоровье популяции в целом.

Возглавляет перепись Дэвид Барбер – главный королевский смотритель лебедей. Он следит за тем, чтобы всех птиц благополучно выпустили обратно в воду.

Дэвид Барбер, смотритель лебедей:

На этой неделе у нас много школьников. Многие из них спускаются к реке, чтобы послушать наши рассказы о том, на каких лодках мы ходим по реке. Им очень нравится.