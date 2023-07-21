Задача – оценить здоровье популяции. Перепись лебедей проходит в Великобритании
Новости Великобритании. Британия сильна традициями. Перепись лебедей проходит в Королевстве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но задача не просто посчитать пернатых, что самое по себе непросто, но также измерить рост и вес. И, конечно, оценить здоровье популяции в целом.
Возглавляет перепись Дэвид Барбер – главный королевский смотритель лебедей. Он следит за тем, чтобы всех птиц благополучно выпустили обратно в воду.
Дэвид Барбер, смотритель лебедей:
На этой неделе у нас много школьников. Многие из них спускаются к реке, чтобы послушать наши рассказы о том, на каких лодках мы ходим по реке. Им очень нравится.
Проводят перепись лебедей уже несколько десятилетий. Но при Карле III этот процесс проходит впервые. В этом году Барбер и его команда немного обеспокоены предстоящими результатами. Смотрители опасаются, что популяция могла пострадать от эпидемии птичьего гриппа.