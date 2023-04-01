Забастовка в крупнейшем аэропорту Лондона – 300 рейсов отменены

Новости Великобритании. Сотрудники крупнейшего международного аэропорта Лондона вышли на 10-дневную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за этого национальной компании British Airways пришлось отменить как минимум 300 рейсов.

Возможно, что свое расписание придется пересмотреть и зарубежным авиаперевозчикам. Стачка затронула десятки тысяч британцев, так как масштабный сбой в работе аэропорта происходит в период пасхальных каникул. Чтобы не допустить хаоса, администрация аэропорта направила 1 000 дополнительных сотрудников для помощи пассажирам. Профсоюз извинился за доставленные неудобства, но не видит других средств, чтобы обратить внимание властей на тяжелое положение сотрудников. Инфляция в Великобритании побила 40-летний рекорд, за год цены выросли на 11 %.