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Забастовка в крупнейшем аэропорту Лондона – 300 рейсов отменены

01 апреля 2023 12:39
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Новости Великобритании. Сотрудники крупнейшего международного аэропорта Лондона вышли на 10-дневную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за этого национальной компании British Airways пришлось отменить как минимум 300 рейсов.

Забастовка в крупнейшем аэропорту Лондона – 300 рейсов отменены-1

Возможно, что свое расписание придется пересмотреть и зарубежным авиаперевозчикам. Стачка затронула десятки тысяч британцев, так как масштабный сбой в работе аэропорта происходит в период пасхальных каникул. Чтобы не допустить хаоса, администрация аэропорта направила 1 000 дополнительных сотрудников для помощи пассажирам. Профсоюз извинился за доставленные неудобства, но не видит других средств, чтобы обратить внимание властей на тяжелое положение сотрудников. Инфляция в Великобритании побила 40-летний рекорд, за год цены выросли на 11 %.

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# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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