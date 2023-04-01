Поляков готовят к вооружённому конфликту с Россией

Польские власти начали готовить население страны к возможному военному конфликту с РФ. Об этом заявил Эугениуш Зинкевич в журнале Myśl Polska, пишет РИА Новости.

Польская политпропаганда основана на приемах, которые правительство Польши активно использовало в межвоенный период двадцатого века, между двумя мировыми войнами. Тогда населению активно внушали, что поляки настолько сильны, что способны противостоять Германии.

Зинкевич также обращает внимание, что поляков при совместных военных действиях постоянно обманывали французы и англичане. В качестве примера он напомнил, как во время Второй мировой войны вопреки ожиданиям Польши Великобритания и Франция не начали с первого дня оказывать помощь польским военным, активных боевых действий со стороны этих союзников не было.

Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что в случае, если Украина не сможет защитить свою независимость, Польша вынуждена будет вступить в этот военный конфликт. Позже польская дипмиссия во Франции выступила с опровержением, утверждая, что слова посла были не совсем правильно интерпретированы.