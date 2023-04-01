Дуда готов потратить на польскую армию «миллиарды злотых, долларов и евро»

Новости Польши. Польша провела очередные военные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их затеяли для того, чтобы обкатать и проверить в бою танки и гаубицы, недавно доставленные из Южной Кореи. А еще продемонстрировать, как идет модернизация армии.

И это далеко не последняя партия техники и вооружений, которые Сеул поставит Варшаве. Она заключила контракт с двумя южнокорейскими компаниями на экспорт бронетехники, пушек, а также другого оружия, включая истребители и ракетные установки. На все это Польша потратила около 6 миллиардов долларов.