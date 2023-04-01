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Дуда готов потратить на польскую армию «миллиарды злотых, долларов и евро»

01 апреля 2023 12:37
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Новости Польши. Польша провела очередные военные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их затеяли для того, чтобы обкатать и проверить в бою танки и гаубицы, недавно доставленные из Южной Кореи. А еще продемонстрировать, как идет модернизация армии.

Дуда готов потратить на польскую армию «миллиарды злотых, долларов и евро»-1

И это далеко не последняя партия техники и вооружений, которые Сеул поставит Варшаве. Она заключила контракт с двумя южнокорейскими компаниями на экспорт бронетехники, пушек, а также другого оружия, включая истребители и ракетные установки. На все это Польша потратила около 6 миллиардов долларов.

Дуда готов потратить на польскую армию «миллиарды злотых, долларов и евро»-4

Чтобы посмотреть на презентацию новой военной техники, на маневры даже приехал президент страны Дуда. Выступая перед военными, он пообещал создать самую сильную армию в Европе, чтобы сдерживать любого потенциального противника. И готов потратить на это, цитата, «миллиарды злотых, долларов и евро». Для справки: Варшава собирается вывести расходы на военные нужды на рекордный для НАТО уровень 4 % от ВВП. Общая сумма польских заказов составляет более 115 миллиардов долларов.

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# Военные учения # Новости Польши # Фотофакт

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