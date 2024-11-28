Южную Корею накрыли снегопады. Погибли как минимум три человека

Как минимум три человека погибли при снегопадах, которые накрыли Южную Корею. По данным синоптиков, они стали самыми сильными за всю историю метеонаблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как минимум три человека погибли при снегопадах, которые накрыли Южную Корею. По данным синоптиков, они стали самыми сильными за всю историю метеонаблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Сеуле за несколько часов выросли 30-сантиметровые сугробы. Из-за непогоды без электричества осталось около тысячи домов. Отменено 200 авиарейсов, в том числе международные. На шоссе возникли многокилометровые пробки. На одном из них произошла массовая авария. Власти призвали жителей соблюдать максимальную осторожность. Сложные погодные условия в стране сохраняются.