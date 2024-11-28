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Южную Корею накрыли снегопады. Погибли как минимум три человека

28 ноября 2024 06:16
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Как минимум три человека погибли при снегопадах, которые накрыли Южную Корею. По данным синоптиков, они стали самыми сильными за всю историю метеонаблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южную Корею накрыли снегопады. Погибли как минимум три человека-2

В Сеуле за несколько часов выросли 30-сантиметровые сугробы. Из-за непогоды без электричества осталось около тысячи домов. Отменено 200 авиарейсов, в том числе международные. На шоссе возникли многокилометровые пробки. На одном из них произошла массовая авария. Власти призвали жителей соблюдать максимальную осторожность. Сложные погодные условия в стране сохраняются.

# Природные катаклизмы

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