Южную Корею накрыли снегопады. Погибли как минимум три человека

Немецкие разведчики планируют на два года вперед – Андрей Манойло о спецслужбах разных стран

Ведь разведка – это не только добывание информации, это еще и оказание воздействия на процессы. И вот немец планирует свои мероприятия года на два вперед. Любая деталь, которая заслуживает внимания, она вносится в эти планы. И эти планы, они, конечно, могут корректироваться, но они не меняются по же