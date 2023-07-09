Президентские выборы в Узбекистане состоялись, явка превысила 52 процента

Уже более 10 миллионов человек сделали свой выбор. Всего в списки избирателей включено примерно 19,5 миллиона. Граждане могут проголосовать и за рубежом. 56 стационарных избирательных участков открыты в 39 странах. В Беларуси граждане Узбекистана могут проголосовать в посольстве этой страны. За ходом кампании следят порядка 800 международных наблюдателей от различных организаций, включая СНГ и ОБСЕ. Мониторинг на участках в Ташкенте и пригороде осуществляет председатель ЦИК Беларуси. Как заявили в Центризбиркоме Узбекистана, выборы проходят в соответствии с международными стандартами и без нарушений.