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Президентские выборы в Узбекистане состоялись, явка превысила 52 процента

09 июля 2023 11:34
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Новости Узбекистана. Явка избирателей на досрочных президентских выборах в Узбекистане превысила 52 процента. Это выше необходимого порога для признания их состоявшимися, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президентские выборы в Узбекистане состоялись, явка превысила 52 процента-1

Уже более 10 миллионов человек сделали свой выбор. Всего в списки избирателей включено примерно 19,5 миллиона. Граждане могут проголосовать и за рубежом. 56 стационарных избирательных участков открыты в 39 странах. В Беларуси граждане Узбекистана могут проголосовать в посольстве этой страны. За ходом кампании следят порядка 800 международных наблюдателей от различных организаций, включая СНГ и ОБСЕ. Мониторинг на участках в Ташкенте и пригороде осуществляет председатель ЦИК Беларуси. Как заявили в Центризбиркоме Узбекистана, выборы проходят в соответствии с международными стандартами и без нарушений. 

# Выборы # Новости Узбекистана # Фотофакт

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