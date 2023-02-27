Прямой эфир

Сотни палестинцев пострадали при столкновениях с израильскими военными

27 февраля 2023 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Один человек погиб, более сотни получили ранения при столкновении палестинцев с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни палестинцев пострадали при столкновениях с израильскими военными-1

Стычки вспыхнули в нескольких населенных пунктах, после того как неизвестные обстреляли на дороге машину с израильтянами, которые получили тяжелые ранения. В ответ на это еврейские поселенцы напали на палестинские районы: стали жечь их дома и автомобили. На помощь своим гражданам пришла израильская армия. Чтобы подавить беспорядки, они забросали палестинцев гранатами со слезоточивым газом.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Турция и ООН требуют от Запада гарантий по зерновой сделке
27 февраля 2023 07:34

Турция и ООН требуют от Запада гарантий по зерновой сделке

В Калифорнии снежный шторм вызвал оползни
27 февраля 2023 07:13

В Калифорнии снежный шторм вызвал оползни

Кризис на рынке труда Германии. Больше половины компаний нуждаются в квалифицированных кадрах
27 февраля 2023 07:11

Кризис на рынке труда Германии. Больше половины компаний нуждаются в квалифицированных кадрах