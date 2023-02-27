Сотни палестинцев пострадали при столкновениях с израильскими военными

Один человек погиб, более сотни получили ранения при столкновении палестинцев с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стычки вспыхнули в нескольких населенных пунктах, после того как неизвестные обстреляли на дороге машину с израильтянами, которые получили тяжелые ранения. В ответ на это еврейские поселенцы напали на палестинские районы: стали жечь их дома и автомобили. На помощь своим гражданам пришла израильская армия. Чтобы подавить беспорядки, они забросали палестинцев гранатами со слезоточивым газом.