В Калифорнии снежный шторм вызвал оползни

Новости США. США уже почти неделю находятся во власти снежной бури. Всего, по прогнозам синоптиков, от непогоды пострадают 30 штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но пока основной удар пришелся на Калифорнию. Снежный шторм вызвал оползни. В результате так называемые дома на колесах буквально провалились под землю. Водителей Лос-Анджелеса и вовсе затопило. Крупнейшая автомагистраль, ведущая на север из города, закрыта. Около 85 домохозяйств накануне остались без электричества.