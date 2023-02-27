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В Калифорнии снежный шторм вызвал оползни

27 февраля 2023 07:13
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Новости США. США уже почти неделю находятся во власти снежной бури. Всего, по прогнозам синоптиков, от непогоды пострадают 30 штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии снежный шторм вызвал оползни-1

Но пока основной удар пришелся на Калифорнию. Снежный шторм вызвал оползни. В результате так называемые дома на колесах буквально провалились под землю. Водителей Лос-Анджелеса и вовсе затопило. Крупнейшая автомагистраль, ведущая на север из города, закрыта. Около 85 домохозяйств накануне остались без электричества.

В Калифорнии снежный шторм вызвал оползни-4

Однако даже в непогоду жители нашли повод для радости. Американцев восхитил вид на знаменитые Голливудские холмы.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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