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Турция и ООН требуют от Запада гарантий по зерновой сделке

27 февраля 2023 07:34
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Турция и Организация Объединенных Наций требуют гарантий по выходу на рынки сельхозпродукции и аммиака российского производства, пишет РИА Новости. 

Сообщается, что есть вопросы, тормозящие логистику, а также препятствия со страховкой и оплатой. Турция и ООН хотят подтверждений от западных стран гарантированного осуществления черноморской зерновой инициативы. 

Действие зерновой сделки заканчивается восемнадцатого марта нынешнего года. Вашингтон дал гарантии Турции, но Анкара призывает Соединенные Штаты Америки их обнародовать.

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# Международная политика

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