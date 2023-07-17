В Латвии магазины теряют покупателей

Новости Латвии. Латвийские магазины теряют покупателей. Оборот предприятий розничной торговли уменьшился. И, как полагают экономисты, в ближайшее время фиксировать рост в отрасли не придется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты отмечают, что на покупательскую способность по-прежнему влияет инфляция. Из-за завышенных цен на товары продуктовые корзины местных пустеют, но для жителей это вполне осознанное решение. Так они пытаются перераспределить траты на время роста стоимости жизни.