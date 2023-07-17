Прямой эфир

В Латвии магазины теряют покупателей

17 июля 2023 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. Латвийские магазины теряют покупателей. Оборот предприятий розничной торговли уменьшился. И, как полагают экономисты, в ближайшее время фиксировать рост в отрасли не придется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии магазины теряют покупателей-1

Специалисты отмечают, что на покупательскую способность по-прежнему влияет инфляция. Из-за завышенных цен на товары продуктовые корзины местных пустеют, но для жителей это вполне осознанное решение. Так они пытаются перераспределить траты на время роста стоимости жизни.

# Экономический кризис # Новости Латвии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Американцы изнывают от невыносимой жары
17 июля 2023 11:42

Американцы изнывают от невыносимой жары

Жилой дом обрушился в пригороде Неаполя
17 июля 2023 11:41

Жилой дом обрушился в пригороде Неаполя

По факту теракта на Крымском мосту возбуждено уголовное дело
17 июля 2023 11:37

По факту теракта на Крымском мосту возбуждено уголовное дело