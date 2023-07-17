Американцы изнывают от невыносимой жары

Метеорологи вновь прогнозируют увеличение температуры воздуха. Ожидается, что в некоторых городах она может достигнуть +55 градусов. Люди изнывают от невыносимой жары. Погибли уже 13 человек. Счет пострадавших идет на сотни тысяч. Спасения американцы ищут у водоемов и бассейнов. Аномально высокие температуры и засуха стали причиной возникновения лесных пожаров на юге Калифорнии. Сотни жителей эвакуированы, продолжается борьба с огнем. И пока в пользу стихии.