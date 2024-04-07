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Зеленский объявил о новом способе получения денег из США

07 апреля 2024 13:52
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Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что он готов согласиться на получение от США финансовой помощи в форме кредита. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Украина согласна на любые условия, если у нее не будет других вариантов. Также Зеленский выразил свое предпочтение тому, чтобы сейчас получить кредит, а через год – бесплатную помощь.

Между тем, Конгресс США до сих пор не одобрил просьбу о предоставлении Украине еще 60 миллиардов долларов. Это объясняется позицией американских республиканцев, имеющих в Палате представителей большинство. 

Выделенные ранее деньги кончились в декабре прошлого года, а часть военного содействия идет Украине по предыдущим контрактам.

Бывший американский президент Дональд Трамп ранее предложил отказаться от безвозмездной помощи зарубежным странам, предлагая вместо этого выдавать кредиты.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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