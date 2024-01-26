Губернатор Техаса допустил выход региона из США – 25 штатов выразили свою поддержку

Его губернатор накануне выступил против федерального правительства и допустил выход штата из состава страны. Камнем преткновения стал миграционный кризис. Техас, который граничит с Мексикой, установил забор из колючей проволоки, добиваясь сокращения потока нелегалов. Однако Верховный суд США постановил ограждение убрать.

В ответ губернатор обвинил Вашингтон в том, что он не в состоянии обеспечить безопасность границ и штат это готов сделать сам. Эксперты прогнозировали, что в политический союз с Техасом вступит Флорида. Однако число сторонников оказалось гораздо больше. Это Айова, Алабама, Огайо. Республиканцы обратились к населению Техаса с просьбой мобилизоваться: местные создают своеобразные патрули, которые работают вместе с нацгвардией.