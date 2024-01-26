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Губернатор Техаса допустил выход региона из США – 25 штатов выразили свою поддержку

26 января 2024 10:41
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Сепаратисткие движения усиливаются в США. 25 штатов подписали петицию в поддержку Техаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Техаса допустил выход региона из США – 25 штатов выразили свою поддержку-1

Его губернатор накануне выступил против федерального правительства и допустил выход штата из состава страны. Камнем преткновения стал миграционный кризис. Техас, который граничит с Мексикой, установил забор из колючей проволоки, добиваясь сокращения потока нелегалов. Однако Верховный суд США постановил ограждение убрать.

В ответ губернатор обвинил Вашингтон в том, что он не в состоянии обеспечить безопасность границ и штат это готов сделать сам. Эксперты прогнозировали, что в политический союз с Техасом вступит Флорида. Однако число сторонников оказалось гораздо больше. Это Айова, Алабама, Огайо. Республиканцы обратились к населению Техаса с просьбой мобилизоваться: местные создают своеобразные патрули, которые работают вместе с нацгвардией.

# Международная политика

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