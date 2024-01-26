В Кремле опровергли сообщения СМИ о смене позиции по нейтральности Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выступил с опровержением информации агентства Bloomberg о том, что РФ может снять свои цели по нейтралитету и отказу от вступления Украины в НАТО. Об этом пишет ТАСС. Песков отметил, что это заявление не отвечает действительности.

«Нет, это неверное сообщение...», – сказал он.

Ранее Bloomberg утверждало, что Россия изучает возможности переговоров с США по разрешению кризиса в Украине и может уступить свои требования к Киеву. Однако 14 декабря президент России Владимир Путин сказал, что мир на территории Украины будет обеспечен только тогда, когда РФ добьется своих целей в спецоперации, которые остались неизменными.