Суд Таиланда оштрафовал на 85 долларов каждого участника группы «Би-2»

Музыканты группы «Би-2» были оштрафованы на 85 долларов США за проведение концерта без надлежащего на то разрешения судом города Пхукет, Таиланд. Об этом пишет РИА Новости.

«Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере 3 тысяч таиландских бат (около 85 долларов) каждый», – указано в приговоре суда.

При этом было принято во внимание то, что обвиняемые признали свою вину. После суда они доставлены в отделение криминальной полиции для прекращения уголовного дела и переданы в иммиграционную полицию для уточнения визового статуса. Им может быть позволено покинуть Таиланд без депортации и занесения в черный список.

Раньше работа без официального разрешения в Таиланде каралась тюремным заключением, но с 2018 года самым распространенным наказанием за такое нарушение стал штраф.