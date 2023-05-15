Мощный шторм обрушился на Мьянму. Стихия может затронуть минимум 2 млн жителей

Новости Мьянмы. Мощный шторм обрушился на Мьянму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скорость ветра, которая местами достигла 210 километров в час, может вызвать волны высотой около 5 метров.

Это заставило власти страны провести массовую эвакуацию. В безопасные места отправлены более 100 тысяч жителей прибрежных районов. Как ожидается, стихия может затронуть минимум 2 миллиона человек. Ситуацию осложняет гуманитарный кризис, который охватил страну, где уже несколько лет продолжаются внутренние конфликты.