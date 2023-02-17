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ВВС Болгарии скоро не смогут охранять границу из-за отсутствия самолётов

17 февраля 2023 18:04
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Новости Болгарии. ВВС Болгарии скоро не смогут охранять воздушные границы страны из-за отсутствия самолетов. С таким заявлением выступило Министерство обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВС Болгарии скоро не смогут охранять границу из-за отсутствия самолётов-1

Истребители, которые находятся на вооружении армии, безнадежно устарели. Их техническое содержание требует больших усилий и затрат. О поставке новых самолетов София вела переговоры с Израилем, Швецией и Финляндией, но ответа от них пока не получила. На решение этой проблемы у правительства практически не осталось времени, так как технический ресурс истребителей болгарских ВВС будет исчерпан уже к началу 2024 года.

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# Вооруженные силы # Новости Болгарии # Фотофакт

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