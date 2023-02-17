Польше грозит дефицит мяса

Новости Польши. Польша в скором времени может столкнуться с дефицитом мяса. Животноводство как отрасль сельского хозяйства в стране почти вымерло. Об этом заявил глава Союза производителей и работодателей мясной промышленности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, страна производит все меньше и меньше свинины, а поголовье скота стало самым низким со времен Второй мировой войны. Например, голов свиней насчитывается всего около 9 миллионов. Это худший показатель с 1945 года. И это лишь начало, ведь в Польше ежедневно исчезает около 25 стад животных. Виной тому – энергокризис. Правительство просто не может защитить крупных производителей от высоких цен на электроэнергию и топливо. Да и потребление мяса в стране заметно снизилось из-за его неадекватной стоимости. Эти удручающие данные говорят о том, что животноводческая отрасль столкнулась с серьезным системным кризисом.