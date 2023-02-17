В Вашингтоне провели спецоперацию по сносу крупного лагеря для бездомных

Новости США. Полиция и коммунальные службы Вашингтона провели масштабную спецоперацию по сносу крупного лагеря для бездомных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению властей, он портил вид центра города и угрожал безопасности местных жителей. Сотни людей вновь оказались на улице, так как взамен мэрия им не предложила ничего, даже места в приюте. При этом администрация Байдена в 2022 году выделила 5 миллиардов долларов на покупку жилья для бездомных. Но эффективно освоить эти средства местные власти не могут или не хотят.