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В Вашингтоне провели спецоперацию по сносу крупного лагеря для бездомных

17 февраля 2023 18:03
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Новости США. Полиция и коммунальные службы Вашингтона провели масштабную спецоперацию по сносу крупного лагеря для бездомных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне провели спецоперацию по сносу крупного лагеря для бездомных-1

По мнению властей, он портил вид центра города и угрожал безопасности местных жителей. Сотни людей вновь оказались на улице, так как взамен мэрия им не предложила ничего, даже места в приюте. При этом администрация Байдена в 2022 году выделила 5 миллиардов долларов на покупку жилья для бездомных. Но эффективно освоить эти средства местные власти не могут или не хотят.

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# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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