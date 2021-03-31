Прямой эфир

Вулкан в Гватемале извергается уже полтора месяца. Лава приближается к жилым постройкам

31 марта 2021 09:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Гватемалы. Жители Гватемалы под угрозой. Лава вулкана Пакая приближается к домам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огненный поток протяженностью 2,5 километра уже уничтожил сельскохозяйственные плантации, а также как минимум одну нежилую постройку.

Вулкан в Гватемале извергается уже полтора месяца. Лава приближается к жилым постройкам-1

Около столицы Исландии впервые за более чем 800 лет началось извержение вулкана

Каждый день лава спускается примерно на 60 метров. В ближайшем населенном пункте проживают порядка 17 тысяч человек. Эвакуировать население пока не планируют. За активностью вулкана пристально следят специалисты. На случай чрезвычайных ситуаций в регионе организовано 14 временных центров. Извержение горы продолжается уже полтора месяца.

# Извержение вулкана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В российских Новых Вешках мужчина устроил стрельбу по силовикам. Его тело обнаружено в сгоревшем доме
31 марта 2021 09:45

В российских Новых Вешках мужчина устроил стрельбу по силовикам. Его тело обнаружено в сгоревшем доме

В Румынии продолжаются антиковидные протесты. Задержаны несколько десятков человек
31 марта 2021 09:40

В Румынии продолжаются антиковидные протесты. Задержаны несколько десятков человек

Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Но её состав не изменился
30 марта 2021 12:45

Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Но её состав не изменился