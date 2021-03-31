Вулкан в Гватемале извергается уже полтора месяца. Лава приближается к жилым постройкам

Новости Гватемалы. Жители Гватемалы под угрозой. Лава вулкана Пакая приближается к домам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огненный поток протяженностью 2,5 километра уже уничтожил сельскохозяйственные плантации, а также как минимум одну нежилую постройку.

Около столицы Исландии впервые за более чем 800 лет началось извержение вулкана

Каждый день лава спускается примерно на 60 метров. В ближайшем населенном пункте проживают порядка 17 тысяч человек. Эвакуировать население пока не планируют. За активностью вулкана пристально следят специалисты. На случай чрезвычайных ситуаций в регионе организовано 14 временных центров. Извержение горы продолжается уже полтора месяца.