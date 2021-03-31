В Румынии продолжаются антиковидные протесты. Задержаны несколько десятков человек

Новости Румынии. В Румынии не утихают протесты против ужесточения карантинных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на задержания и штрафы, десятки человек вновь собрались в центре Бухареста, а затем прошлись маршем по правительственному кварталу.

Без масок, не соблюдая социальную дистанцию, активисты выкрикивали различные лозунги. Люди требуют возобновить нормальную работу магазинов, отмены комендантского часа, а также заявляют о нарушениях прав и свобод человека. На предыдущей акции против толпы применили слезоточивый газ. Сжигали маски и громили витрины. В Румынии на улицы вышли сотни людей, недовольных ужесточением карантина