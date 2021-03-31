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В российских Новых Вешках мужчина устроил стрельбу по силовикам. Его тело обнаружено в сгоревшем доме

31 марта 2021 09:45
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Новости России. Новые подробности масштабной спецоперации в Подмосковье. Тело мужчины, устроившего стрельбу по силовикам, обнаружено в сгоревшем доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подозреваемому проведут посмертную психиатрическую экспертизу.

В российских Новых Вешках мужчина устроил стрельбу по силовикам. Его тело обнаружено в сгоревшем доме-1

Настоящая бойня развернулась в поселке Новые Вешки 30 марта. Мужчину заподозрили в незаконном обороте оружия. При попытке обыска он забаррикадировался в своем доме и открыл огонь по силовикам. После в ход пошли гранаты, начался пожар. Один боец спецназа получил ранение в ногу.

В российских Новых Вешках мужчина устроил стрельбу по силовикам. Его тело обнаружено в сгоревшем доме-4

Спецоперация длилась несколько часов. Родственники подозреваемого успели выйти из дома. Сам стрелок остался внутри. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

# Стрельба # Фотофакт

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