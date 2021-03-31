В российских Новых Вешках мужчина устроил стрельбу по силовикам. Его тело обнаружено в сгоревшем доме

Новости России. Новые подробности масштабной спецоперации в Подмосковье. Тело мужчины, устроившего стрельбу по силовикам, обнаружено в сгоревшем доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подозреваемому проведут посмертную психиатрическую экспертизу.

Настоящая бойня развернулась в поселке Новые Вешки 30 марта. Мужчину заподозрили в незаконном обороте оружия. При попытке обыска он забаррикадировался в своем доме и открыл огонь по силовикам. После в ход пошли гранаты, начался пожар. Один боец спецназа получил ранение в ногу.