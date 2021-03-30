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Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Но её состав не изменился

30 марта 2021 12:45
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Новости мира. Вакцину от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca переименовали. Теперь препарат называется Vaxzevria, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребрендинг никак не повлияет на состав вакцины. Изменится лишь ее маркировка и упаковка.

Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Но её состав не изменился-1

Отметим, решение принято на фоне недавнего скандала вокруг препарата. Из-за серьезных побочных эффектов использование AstraZeneca ранее приостановили более 20 стран. Затем после рекомендаций ВОЗ и европейского медицинского регулятора многие возобновили прививочную кампанию. Однако репутация уже подорвана, а сообщения о проблемах после вакцинации продолжают поступать.

Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Но её состав не изменился-4

Так, в Эстонии на минувшей неделе зарегистрировано около 200 случаев. А в Канаде из-за возможного образования тромбов запретили делать прививку пациентам старше 55 лет.

# Коронавирус # Фотофакт

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