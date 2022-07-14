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Второй тур выборов в Великобритании: фавориты – экс- министры финансов и обороны

14 июля 2022 10:31
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Новости Великобритании. В Великобритании проходит второй тур выборов на пост премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После первого этапа число претендентов сократилось до шести. Фаворитами считают бывшего министра финансов и экс-министра обороны.  

Второй тур выборов в Великобритании: фавориты – экс- министры финансов и обороны-1

Так как они набрали наибольшее число голосов. В итоге должно остаться только два претендента – их судьбу будут определять уже не депутаты парламента, а 160 тысяч членов Консервативной партии, так как именно она является правящей сейчас. Официально новый премьер-министр Великобритании будет объявлен 5 сентября.  

# Выборы # Риши Сунак # Пенни Мордонт # Новости Великобритании # Фотофакт

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