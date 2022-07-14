Второй тур выборов в Великобритании: фавориты – экс- министры финансов и обороны

Новости Великобритании. В Великобритании проходит второй тур выборов на пост премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После первого этапа число претендентов сократилось до шести. Фаворитами считают бывшего министра финансов и экс-министра обороны.

Так как они набрали наибольшее число голосов. В итоге должно остаться только два претендента – их судьбу будут определять уже не депутаты парламента, а 160 тысяч членов Консервативной партии, так как именно она является правящей сейчас. Официально новый премьер-министр Великобритании будет объявлен 5 сентября.