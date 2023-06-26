Всё больше британцев недовольны правительством

Пятая экономика мира не может справиться с высокой инфляцией уже несколько лет подряд. Даже несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, инициатором которой и был Риши Сунак. И чтобы хоть как-то справиться с подорожанием, в стране планируют ограничить повышение зарплат в госсекторе и воздержаться от выдачи больших сумм в качестве помощи. Глава Кабмина также поддержал 13-е повышение банковской ставки до 5%. Это антирекордный показатель со времен финансового кризиса в 2008 году.