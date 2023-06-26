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Европа продолжает накачивать Киев оружием

26 июня 2023 19:28
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Европа продолжает накачивать Киев оружием, используя для этого все возможные средства. На покупку новой техники и боеприпасов для Украины министры иностранных дел Евросоюза одобрили увеличение потолка Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа продолжает накачивать Киев оружием-1

Теперь общее финансирование фонда составит 12 миллиардов евро. Такое решение в Брюсселе объяснили довольно легко – закончились деньги. Что вполне логично, ведь только на поставки вооружений Киеву Евросоюз выделяет из фонда мира по 500 миллионов евро в несколько месяцев. Кроме того, именно этот фонд позволяет странам союза возмещать расходы на военные поставки в Украину. Видимо, именно так в Европе понимают слово «мир».

# Международная политика # Фотофакт

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