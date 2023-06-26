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МИД РФ: Запад превратил Украину в террористическую ячейку

26 июня 2023 15:03
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Западные страны превратили Украину в террористическую ячейку и использовали ее против России, заявили в МИД РФ, пишет РИА Новости.

Киев стал неонацистским режимом, поддерживаемым Западом, который направляет атаки на гражданские объекты в РФ. Кризис имеет глобальное измерение и затрагивает не только Европу и США, но и другие регионы, включая Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку и Арктику. Коллективный Запад жертвует универсальному сотрудничеству в угоду своим колониальным амбициям, заключают в ведомстве.

# Международная политика

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