Западные страны превратили Украину в террористическую ячейку и использовали ее против России, заявили в МИД РФ, пишет РИА Новости.

Киев стал неонацистским режимом, поддерживаемым Западом, который направляет атаки на гражданские объекты в РФ. Кризис имеет глобальное измерение и затрагивает не только Европу и США, но и другие регионы, включая Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку и Арктику. Коллективный Запад жертвует универсальному сотрудничеству в угоду своим колониальным амбициям, заключают в ведомстве.