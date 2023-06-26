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В Индиане смерч оставил без света 16 тысяч человек

26 июня 2023 19:29
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Новости США. Мощный торнадо обрушился на американский штат Индиана. Смерч сметает все на своем пути, подбрасывая в воздух обломки зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индиане смерч оставил без света 16 тысяч человек-1

В результате стихии были разрушены 75 домов, в некоторых районах оборваны линии электропередачи. Без света остались более 16 тысяч человек. Также многие деревья повалены или вырваны с корнем. На данный момент известно об одном пострадавшем и одном погибшем. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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