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Вследствие инфляции французы сократили свои покупки продуктов питания на 11,5%

15 августа 2023 18:25
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Новости Франции. Французы сократили свои покупки продуктов питания на 11,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данный показатель является рекордным за последние 40 лет.

Вследствие инфляции французы сократили свои покупки продуктов питания на 11,5%-1

Об этом сообщил Национальный институт статистики. По данным ведомства, особенно заметно это было на мясе, молоке, крупах, сыре, яйцах и растительном масле. Причиной этого стала инфляция. Из-за нее французы изменили свои потребительские привычки: теперь они переориентированы на скидки. Остается добавить, что цены на продукты в стране за год в среднем выросли на 15 %.

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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