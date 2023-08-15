Вследствие инфляции французы сократили свои покупки продуктов питания на 11,5%

Новости Франции. Французы сократили свои покупки продуктов питания на 11,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данный показатель является рекордным за последние 40 лет.
Новости Франции. Французы сократили свои покупки продуктов питания на 11,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данный показатель является рекордным за последние 40 лет.
Об этом сообщил Национальный институт статистики. По данным ведомства, особенно заметно это было на мясе, молоке, крупах, сыре, яйцах и растительном масле. Причиной этого стала инфляция. Из-за нее французы изменили свои потребительские привычки: теперь они переориентированы на скидки. Остается добавить, что цены на продукты в стране за год в среднем выросли на 15 %.