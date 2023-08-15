Вследствие инфляции французы сократили свои покупки продуктов питания на 11,5%

Об этом сообщил Национальный институт статистики. По данным ведомства, особенно заметно это было на мясе, молоке, крупах, сыре, яйцах и растительном масле. Причиной этого стала инфляция. Из-за нее французы изменили свои потребительские привычки: теперь они переориентированы на скидки. Остается добавить, что цены на продукты в стране за год в среднем выросли на 15 %.