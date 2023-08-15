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В КНДР уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове

15 августа 2023 14:46
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Глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам не ставит под сомнение, что ядерная война случится на Корейском полуострове. Вопрос в том, когда она начнется. Об этом глава оборонного ведомства заявил во вторник, 15 августа, на XI Московской конференции по международной безопасности, информирует РИА Новости. 

Обращаясь к участникам, Кан Сун Нам отметил, что вопрос о том, будет ли ядерная война перешел в область другого вопроса: кто и когда ее начнет. Американская мания ядерной войны и марионеток в республике Корея превращают полуостров и Северо-Восточную Азию в очаг ядерной войны, сказал глава оборонного ведомства КНДР.  

# Международная политика

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