В Польше прошёл крупнейший за последние десятилетия военный парад на недавно закупленной технике

В Польше усиливается военная истерия. Прикрываясь мнимой угрозой, якобы исходящей от нашей страны, Министерство обороны требует все больше денег на закупку новых вооружений. И вот очередное заявление – подписаны контракты на разработку и поставку современной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армии понадобилась высокотехнологичная самоходная гаубица с высокой боевой мощью и бронетранспортеры. Будут закуплены и легкие разведывательные машины. Во сколько обойдется бюджету пополнение арсенала не сообщается, но ясно, что это громадные деньги.

К этому надо прибавить расходы на покупку у Южной Кореи более пятисот гаубиц и порядка трехсот дальнобойных ракетных комплексов. Кроме того, Польша приобретает у США около ста вертолетов и тысячи танков. И, как признался министр обороны, большую часть этой армады перебросят к границам Беларуси, где уже находятся 20 тысяч солдат. Такие милитаристские планы являются неприкрытой провокацией в отношении нашей страны, разрушают систему не только приграничной безопасности, но и в регионе в целом.