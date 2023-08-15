Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и его генералитет не могут остановить наступление российской армии в Харьковской области. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщает РИА Новости.

Он полагает, что под руководством Залужного и других генералов невозможно обеспечить защиту Купянска и его оборону. Специалист напомнил, что под Харьковом ВСУ сдали позиции и понесли серьезное поражение. Кроме этого, киевские боевики не могут прорваться сквозь укрепления российских войск на Запорожском и Донецком направлениях.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные не прекращают наступательные операции на Купянском участке фронта. В первых числах августа Минобороны РФ заявило об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. 8 августа глава Харьковской областной администрации Виталий Ганчев сообщил, что за прошедшие дни российские военные освободили еще пять населенных пунктов на территории области.

Соскин также заявлял, что нынешний президент Владимир Зеленский может потерять пост, а его партия Слуга народа утратит власть. Он коррелировал это со скандалами с сыном президента США Джо Байдена и сенатом Америки, который не может дать помощи Киеву.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти ранее говорил, что необходимо инициировать импичмент Байдену, так как он может быть связан к коррупционными действиям.